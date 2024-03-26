«Реал» ещё не начал работу над презентацией Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале». 25-летний французский игрок должен присоединиться к «королевскому» клубу грядущим летом.

Согласно сведениям Relevo, в мадридском гранде пока не думают о презентации звездного новичка. Работа в этом направлении пока не начиналась.

Мбаппе перейдет в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт Килиана с парижанами истекает в конце июня.

За парижский гранд нападающий играет с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 37 поединков, в которых забил 38 мячей и сделал восемь голевых передач.