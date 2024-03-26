Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» ещё не начал работу над презентацией Мбаппе

26 Марта 2024 • 11:41 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале». 25-летний французский игрок должен присоединиться к «королевскому» клубу грядущим летом.

Согласно сведениям Relevo, в мадридском гранде пока не думают о презентации звездного новичка. Работа в этом направлении пока не начиналась.

Мбаппе перейдет в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт Килиана с парижанами истекает в конце июня.

За парижский гранд нападающий играет с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 37 поединков, в которых забил 38 мячей и сделал восемь голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ назвал причину вылета СКА из Кубка Гагарина СКА в четвёртый раз уступил «Автомобилисту» и вылетел из плей-офф КХЛ Овечкин - лучший игрок недели в НХЛ «Ак Барс» намерен подписать канадского вратаря, которому грозит 25 лет тюрьмы Кожевников: «СКА сейчас в тупике» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
12:32 · Испания. Ла Лига
Чилаверт назвал звезду «Реала» слабаком
12:06 · Германия. Бундеслига
Мбаппе не помешает «Реалу» подписать Дэвиса
11:47 · Испания. Ла Лига
Орлов высказался о прогрессе Захаряна
11:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не начал работу над презентацией Мбаппе
11:40 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
11:01 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс может остаться в «Атлетике» вместо переезда в АПЛ
10:53 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как игроки «Реала» относятся к переходу Мбаппе
10:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался в поддержку Винисиуса
10:15 · Россия. Премьер-лига
Амир Натхо назвал причину перехода из «Барселоны» в ЦСКА
10:08 · Испания. Ла Лига
Эндрик высказал мнение о Роналду
10:03 · Испания. Ла Лига
Эндрик выбрал номер в «Реале»
08:59 · Испания. Ла Лига
Лунин получает удивительно низкую зарплату в «Реале»
25 Марта
22:34 · Испания. Ла Лига
Назван футболист, который внёс залог за Дани Алвеса – бразилец уже на свободе слухи
22:13 · Англия. Премьер-лига
Двум клубам АПЛ интересен хавбек «Барселоны» Лопес
22:02 · Испания. Ла Лига
Черчесов жалеет, что не успел поработать с Захаряном в сборной
Все новости
Рекомендуем