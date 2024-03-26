Нико Уильямс может остаться в «Атлетике» вместо переезда в АПЛ

Атакующий полузащитник «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс может остаться в своем нынешнем клубе, несмотря на имеющийся вариант в Английской премьер-лиге. В подписании игрока заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

По данным портала Todofichajes, Уильямс может остаться в Бильбао, поскольку команда имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов УЕФА. После 29 туров Ла Лиги баски занимают четвертое место в турнирной таблице.

За «Атлетик» Уильямс выступает с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между 21-летним игроком и басками рассчитан до середины 2027-го.