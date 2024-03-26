Стало известно, как игроки «Реала» относятся к переходу Мбаппе

Звездный нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе с большой долей вероятности перейдет в мадридский «Реал» грядущим летом.

Как информируют журналисты Relevo, в «королевском» клубе не опасаются, что трансфер 25-летнего француза может нарушить атмосферу в команде Карло Анчелотти. Игроки и тренерский штаб настроены позитивно и ждут прибытия звездного новичка.

Напомним, что Килиан должен присоединиться к «сливочным» летом на правах свободного агента. Его контракт будет рассчитан на пять лет. За парижский гранд Мбаппе выступает с 2017 года.