Карвахаль высказался в поддержку Винисиуса

«Не считаю нашу страну расистской. У меня есть темнокожие друзья, но у них не возникало проблем. Однако на стадионы приходят люди, которым хочется выпустить пар. Этим они причиняют другим боль. Таких нельзя пускать на стадион.

Не думаю, что расизм подходящая тема для разговора в раздевалке. Но со своей стороны команда будет всячески поддерживать Винисиуса», - передает слова защитника газета Marca.