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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль высказался в поддержку Винисиуса

26 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался в поддержку одноклубника Винисиуса Жуниора, которого часто оскорбляют на почве расизма.

«Не считаю нашу страну расистской. У меня есть темнокожие друзья, но у них не возникало проблем. Однако на стадионы приходят люди, которым хочется выпустить пар. Этим они причиняют другим боль. Таких нельзя пускать на стадион.

Не думаю, что расизм подходящая тема для разговора в раздевалке. Но со своей стороны команда будет всячески поддерживать Винисиуса», - передает слова защитника газета Marca.

В текущем сезоне Ла Лиги Жуниор провел 20 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор ещё теги
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