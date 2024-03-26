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Эндрик высказал мнение о Роналду

26 Марта 2024 • 10:08 Комментировать

Бразильский форвард Эндрик, который летом пополнит ряды мадридского «Реала», поделился мнением о звездном португальце Криштиану Роналду.

«Я много следил за карьерой Роналду. Не только за матчами с его участием, но и за тренировками. От него я узнал, что усердная работа важнее таланта. Мне бы хотелось познакомиться с ним поближе. Очень надеюсь, что у меня все хорошо сложится в Мадриде, и Криштиану приедет в гости», - цитирует 17-летнего нападающего theplayerstribune.

В настоящий момент Эндрик выступает в Бразилии за «Палмейрас». Нападающий присоединится к «Реалу» грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Эндрик ещё теги
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