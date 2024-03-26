Эндрик высказал мнение о Роналду

«Я много следил за карьерой Роналду. Не только за матчами с его участием, но и за тренировками. От него я узнал, что усердная работа важнее таланта. Мне бы хотелось познакомиться с ним поближе. Очень надеюсь, что у меня все хорошо сложится в Мадриде, и Криштиану приедет в гости», - цитирует 17-летнего нападающего theplayerstribune.