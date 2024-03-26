Лунин получает удивительно низкую зарплату в «Реале»

Стала известна заработная плата вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Как информирует Sport.es, нынешний первый номер «сливочных» является самым низкооплачиваемым футболистом команды. С вычетом налогов оклад украинца составляет всего один миллион евро в год.

Лунин стал основным голкипером мадридского коллектива после травмы бельгийца Тибо Куртуа. Конкурент Андрея выбыл до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне чемпионата Испании 25-летний украинец провел 17 поединков, в которых пропустил 11 мячей. В девяти встречах Андрей сохранил свои владения в неприкосновенности.

«Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа