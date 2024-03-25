Черчесов жалеет, что не успел поработать с Захаряном в сборной

Станислав Черчесов, в прошлом главный тренер сборной России заявил, что жалеет о том, что не успел в своё время поработать с Арсеном Захаряном, игроком полузащиты «Реал Сосьедада».

«Жалко, что я не смог с ним поработать. Перед Евро я вызвал его, но он приболел и уехал со сборов, провел одну тренировку. Мы поговорили — приятный парень. Сейчас Арсен этот шаг сделал, играет в Испании», - приводит слова Черчесова телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Станислав Саламович, он смотрит все игры с участием Захаряна.

Напомним, в матче команды России против команды Сербии 21 марта Захарян вышел на поле во втором тайме на замену и смог оформить ассист на Ивана Сергеева, который установил окончательный счёт поединка – 4:0.