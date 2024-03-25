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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья недоволен отношением к себе в «Барселоне»

25 Марта 2024 • 20:46 Комментировать

Вингер «Барселоны» Рафинья считает, что выступает не так уж и плохо, а потому заслуживает большего уважения. По данным испанского издания Sport, бразилец недоволен тем, что он не чувствует поддержи со стороны руководителей, болельщиков и особенно прессы. Рафинья считает, что если бы его поддерживали, то он мог бы играть сильнее.

Отмечается, что «Барселона» хочет продать игрока, но потребует за него больше 80 миллионов евро. Заинтересованные клубы АПЛ не заплатят за 27-летнего вингера так много. Такой ценник готовы потянуть представители Саудовской Аравии, однако есть проблема – сам Рафинья не одобрял трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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