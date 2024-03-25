Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор регулярно сталкивается в Испании с расизмом. Впрочем, эти негативные моменты не заставляют бразильца думать о возможной смене клубной прописки. Об этом Винисиус рассказал сам.

«Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, ведь в таком случае расисты получили бы то, чего они хотят. Я не собираюсь уходить из лучшего клуба в мире. Я собираюсь оставаться твёрдым и сильным, потому что президент и клуб поддерживают меня», - сказал Винисиус журналистам.

Во вторник вечером Винисиус Жуниор должен сыграть на «Сантьяго Бернабеу» за сборную Бразилии против Испании. Команды проведут в Мадриде товарищеский матч.

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