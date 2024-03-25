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У Крооса есть важное сообщение от «Реала»

25 Марта 2024 • 16:59 Комментировать

«Реал» очень хочет сохранить Тони Крооса в своих рядах, продлив с ним контракт. Впрочем, 34-летний полузащитник ещё не принял решение по своему будущему. На страницах The Athletic в материале о трансферных планах «Реала» сообщается о том, что Кроос получил от клуба важный сигнал. Так, Тони сможет подписать новое трудовое соглашение в любой момент, когда он захочет.

За «Реал» Тони Кроос выступает с лета 2014 года после перехода из «Баварии». Ранее немец не раз говорил о том, что он планирует завершить карьеру именно в мадридском клубе.

Стоит сказать, что на днях Кроос вернулся в сборную Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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