Появилась новая информация о будущем Модрича

Будущее полузащитника «Реала» Луки Модрича остаётся туманным. Осенью хорвату исполнится 39 лет, и в мадридском клубе не было прецедента с продлением контракта с игроком в таком возрасте. В этом сезоне Модрич стал играть меньше, но недавние его выступления показывают, что его уровень до сих пор высок, а фанаты «Реала» его любят.

Учитывая эти моменты, руководители «Реала» обсудят с Модричем его будущее. Карло Анчелотти готов включить хорвата в свой штаб, если он решит завершить карьеру. Однако Лука хотел бы ещё поиграть.

Если контракт не будет продлён, то Модрич может перейти в другой европейский клуб или в клуб МЛС. Эти варианты для хорвата более привлекательны, чем вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Обо всём этом пишет The Athletic.