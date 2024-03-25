Дани Алвес вышел из тюрьмы спустя 14 месяцев

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес вышел из тюрьмы, где он провёл 14 месяцев. Как сообщает Marca, бразилец смог найти 1 миллион евро и внёс их как залог. Ранее суд одобрил выход Алвеса на свободу на период рассмотрения апелляции при условии внесения залога в миллион.

Стоит сказать, что Алвес не так просто нашёл деньги. В пятницу внести залог не получилось, поэтому экс-игрок «Барсы» провёл выходные в заключении.

Отмечается, что у Дани Алвеса забрали бразильский и испанский паспорта, чтобы он не смог уехать из страны.

Напомним, что Алвес получил четыре с половиной года тюрьмы за изнасилование. Бразилец подал апелляцию.