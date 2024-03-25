Кепа может остаться в Испании - назван клуб

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, ныне выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», может задержаться на родине. Об этом сообщается в материале журналистов Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заполучить голкипера в свои ряды хочет «Севилья». Полноценный контракт Аррисабалаги принадлежит лондонскому «Челси», в котором не рассчитывают на футболиста. В связи с этим его переход в «Севилью» выглядит вполне вероятным.

В сезоне-2023/2024 вратарь принял участие в 12 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил девять мячей. В шести играх он сохранил свои владения на замке.