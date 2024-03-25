«Барселона» готова отдать деньги и своего игрока за полузащитника «Жироны»

Каталонская «Барселона» занимается поиском усиления в среднюю линию. Согласно информации журналистов Todofichajes, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится хавбек «Жироны» Алеш Гарсия.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта готов предложить за футболиста 15 миллионов евро и права на опорного полузащитника Ориоля Ромеу, который не сумел закрепиться в команде.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гарсия принял участие в 28 поединках «Жироны». 26-летний полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач.

«Барселона» занимает второе место в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов вышла в четвертьфинал.