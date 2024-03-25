​Халилович: «Хотел сыграть как Модрич и Месси, но не получилось»

Бывший игрок «Барселоны» и «Милана», хорват Ален Халилович, рассказал о неудачах своей карьеры. По его словам, отчасти причина крылась в давлении, которое оказывали на него представители прессы и телевидения, считая его будущим если не Месси, то Модричем.

- Я хотел показать, что могу играть как Месси или Модрич, но в футболе все работает иначе. в 2016 году мне казалось, что я готов играть за первый состав «Барселоны», но они решили, что лучше сдать меня в аренду. И я решил перейти в «Гамбург». Сейчас я понимаю, что это была ошибка и надо было послушаться «Барселону», - цитирует слова Халиловича испанское издание Marca.