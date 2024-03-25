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Кроос ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

25 Марта 2024 • 08:53 Комментировать

Полузащитник Тони Кроос ответил на вопрос о возможном переходе звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Трансфер Мбаппе? Если он до сих пор не знает своего будущего, то откуда мне знать?» - передает слова немецкого футболиста инсайдер Аранча Родригес посредством своих социальных сетей.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе присоединится к «королевскому» клубу грядущим летом на правах свободного агента. Стороны близки к подписанию трудового соглашения на пять лет.

В текущем сезоне Килиан сыграл 37 матчей за парижан, забил 38 голов и сделал восемь ассистов.

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Реал Мадрид ПСЖ Тони Кроос Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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