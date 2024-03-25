Кроос анонсировал важное решение в карьере

Звездный хавбек национальной сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос дал комментарий относительно возможного завершения карьеры.

«Мое будущее? Я приму решение через месяц или два. Посмотрим», - передает слова немецкого футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Кроос принял участие в 38 поединках за «королевский» клуб. На счету опытного полузащитника один забитый мяч и семь результативных передач. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом. Трансферная стоимость 34-летнего исполнителя оценивается в 14 миллионов евро.