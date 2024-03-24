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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эндрик назвал Беллингема суперзвездой

24 Марта 2024 • 19:55 Комментировать

Сборная Бразилии смогла обыграть на выезде Англию – товарищеский матч между этими командами проходил в субботу на «Уэмбли». Зрители увидели лишь один гол, автором которого стал 17-летний бразилец Эндрик.

После игры в социальных сетях Эндрик опубликовал фото, на котором он обнимает полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

«Суперзвезда», - написал Эндрик на фото, отметив Беллингема.

Как известно, ближайшим летом Эндрик перейдёт в «Реал», и тогда они с Беллингемом станут одноклубниками.

Ранее мы уже отмечали, что после игры Беллингем поздравил Эндрика с голом в ворота Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Сборная Англии Эндрик Джуд Беллингем ещё теги
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