Эндрик назвал Беллингема суперзвездой

Сборная Бразилии смогла обыграть на выезде Англию – товарищеский матч между этими командами проходил в субботу на «Уэмбли». Зрители увидели лишь один гол, автором которого стал 17-летний бразилец Эндрик.

После игры в социальных сетях Эндрик опубликовал фото, на котором он обнимает полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

«Суперзвезда», - написал Эндрик на фото, отметив Беллингема.

Как известно, ближайшим летом Эндрик перейдёт в «Реал», и тогда они с Беллингемом станут одноклубниками.

Ранее мы уже отмечали, что после игры Беллингем поздравил Эндрика с голом в ворота Англии.