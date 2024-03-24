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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта рассказал о позиции де Йонга по будущему

24 Марта 2024 • 18:57 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил ситуацию полузащитника Френки де Йонга. Как известно, слухи регулярно говорят о возможном уходе нидерландского футболиста в другую команду.

«Последнее, чего бы он хотел, - это покинуть «Барселону». Он не раз говорил мне, что здесь он в восторге», - сказал Лапорта Mundo Deportivo.

В сезоне 2023/2024 де Йонг провёл в различных турнирах 27 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Лас-Пальмаса». Прямо сейчас команда Хави занимает второе место в турнирной таблице.

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Барселона Жоан Лапорта Френки де Йонг ещё теги
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18:57 · Испания. Ла Лига
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