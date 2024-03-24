В «Барселоне» определились с будущим Ямаля и Кубарси

Летом в «Барселоне» сменится тренер, но клуб уже сейчас строит планы относительно состава команды на следующий сезон. Как стало известно журналистам издания Sport, вингер Ламин Ямаль и защитник Пау Кубарси, несмотря на молодой возраст, в каталонском клубе рассматриваются как игроки первой команды.

Что касается Эктора Форта, то его тоже планируют задействовать в основной команде, но при этом параллельно защитник сможет играть за резервистов. Ещё один молодой игрок – нападающий Марк Гиу – будет в основном играть за резерв, однако иногда его будут подключать к матчам первого состава.

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