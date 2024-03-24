Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус высоко оценил Эндрика: «Новая глава, новое поколение»

24 Марта 2024 • 16:04 Комментировать

В субботу вечером сборная Бразилии обыграла на выезде Англию в товарищеском матче со счётом 1:0. Автором результативного удара стал Эндрик, для которого это был дебютный гол за «селесао».

После игры Винисиус опубликовал в социальных сетях совместное фото с Эндриком.

«Новая глава! Новое поколение!» - так подписал фотографию Винисиус, высоко оценивая 17-летнего партнёра по сборной Бразилии.

Стоит сказать, что ближайшим летом Винисиус и Эндрик станут одноклубниками, ведь последний переходит в мадридский «Реал» из «Палмейраса». О сделке было объявлено достаточно давно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор Эндрик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Защитник «Барселоны» подорожал на 1566% Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3 Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
16:04 · Испания. Ла Лига
Винисиус высоко оценил Эндрика: «Новая глава, новое поколение»
15:53 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Когда испанцы будут наблюдать за Мбаппе ежедневно, они поймут его величие»
15:32 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Очень важно, чтобы Эндрик в «Реале» слушал опытных партнёров»
14:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» всё ещё интересуется опорником «Реал Сосьедада»
14:45 · Испания. Ла Лига
Фелиш хочет остаться в «Барселоне», но «Атлетико» не отпустит игрока в очередную аренду
14:13 · Англия. Премьер-лига
Канселу — о словах Гвардиолы: «Это ложь! Я никогда не был плохим товарищем по команде»
14:09 · Испания. Ла Лига
«Я потерял дар речи»: Ямаль рассказал о встрече с фанаткой в лифте
13:58 · Испания. Ла Лига
Агент Захаряна рассказал, когда футболист прибудет в расположение «Реал Сосьедада»
13:46 · Испания. Ла Лига
Карпин: «Захарян стал быстрее принимать решения на поле»
13:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» верит, что сохранит Крооса
13:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему отказал сборной Бразилии
13:32 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Головин, Миранчук и Захарян хорошо себя проявляют в топ-чемпионатах»
13:05 · Испания. Ла Лига
Хулиан Араухо: «Моя мечта - вернуться в «Барселону»
12:42 · Испания. Ла Лига
Кристенсен может остаться опорником в «Барселоне»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб составит «Аль-Хилялю» конкуренцию в борьбе за Рафинью
Все новости
Рекомендуем