Винисиус высоко оценил Эндрика: «Новая глава, новое поколение»

В субботу вечером сборная Бразилии обыграла на выезде Англию в товарищеском матче со счётом 1:0. Автором результативного удара стал Эндрик, для которого это был дебютный гол за «селесао».

После игры Винисиус опубликовал в социальных сетях совместное фото с Эндриком.

«Новая глава! Новое поколение!» - так подписал фотографию Винисиус, высоко оценивая 17-летнего партнёра по сборной Бразилии.

Стоит сказать, что ближайшим летом Винисиус и Эндрик станут одноклубниками, ведь последний переходит в мадридский «Реал» из «Палмейраса». О сделке было объявлено достаточно давно.