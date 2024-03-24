«Я потерял дар речи»: Ямаль рассказал о встрече с фанаткой в лифте

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал забавный случай, связанный с его поклонницами.
«Не так давно ко мне в лифте подошла девушка и попросила фото. Затем она захотела получить мой номер телефона. В тот момент я потерял дар речи. Особенно потому, что это произошло в лифте», - передает слова 16-летнего футболиста ютуб-канал xBuyer.
Ламин является воспитанником каталонского клуба. Контракт нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценили игрока в 75 миллионов евро.
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