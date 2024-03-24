Карпин: «Захарян стал быстрее принимать решения на поле»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

Специалист согласился с тем, что после перехода в испанский клуб Захарян начал выглядеть увереннее.

«Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Цвета испанского клуба россиянин защищает с лета прошлого года, ранее он выступал за московское «Динамо», воспитанником которого и является.