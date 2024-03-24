«Реал» верит, что сохранит Крооса

Мадридский «Реал» и полузащитник Тони Кроос до сих пор не договорились о подписании нового трудового соглашения. При этом, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «сливочных» высоко оценивает шансы на оформление новой сделки с 34-летним немцем.

Срок действующего контракта между «Реалом» и Кроосом истекает грядущим летом. Мадридский гранд рассчитывает сохранить звездного хавбека на следующий сезон. За испанский клуб Тони выступает с 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 28 поединков. На счету немца один гол, семь результативных передач и три желтые карточки.