Хулиан Араухо: «Моя мечта - вернуться в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Хулиан Араухо, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Лас-Пальмас», высказался о намерении закрепиться в составе каталонского клуба.

«Меня все устраивает в «Лас-Пальмасе», однако моя мечта – вернуться в «Барселону». Надеюсь, я получу свой шанс», - приводятся слова футболиста в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Срок арендного соглашения между Араухо с «Лас-Пальмасом» рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провел 22 поединка, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.