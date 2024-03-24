Кристенсен может остаться опорником в «Барселоне»

Датский защитник Андреас Кристенсен, которого в каталонской «Барселоне» переквалифицировали в опорника, может продолжить выступления на этой позиции в новом сезоне.

Как сообщает газета Marca, из-за финансовых трудностей «сине-гранатовые» могут не подписать профильного опорника в летнее трансферное окно. В связи с этим тренерский штаб может оставить Кристенсена на этой позиции.

В сезоне-2023/2024 датчанин поучаствовал в 22 поединках испанского чемпионата. Кристенсен отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

После 29 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге.