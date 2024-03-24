Симеоне решил судьбу Фелиша

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне определился с будущим португальского нападающего Жоау Фелиша, выступающего в этом сезоне за каталонскую «Барселону» на правах аренды.

По информации Sport.es, аргентинский специалист не видит места для форварда в своей команде. Симеоне требует, чтобы клуб продал португальца в летнее трансферное окно.

Фелиш может продолжить выступления за «Барселону». Каталонский клуб не может позволить себе полноценный трансфер игрока, но готов продлить его аренду.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.