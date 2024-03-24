Пеллегрини может подать в отставку

70-летний чилийский тренер Мануэль Пеллегрини задумывается об уходе с поста наставника севильского «Бетиса». Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Как сообщается в материале, опытный тренер сомневается в том, что сможет вывести команду на новый уровень. При этом руководство «Бетиса» верит в специалиста. Срок действующего контракта Пеллегрини с севильским клубом истекает в конце июня 2026 года. Он руководит командой с лета 2020-го.

После 29 туров чемпионата Испании «Бетис» набрал 42 балла и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от идущего шестым «Реал Сосьедада» составляет четыре очка.