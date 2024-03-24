«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро

В каталонской «Барселоне» очень довольны уровнем игры 17-летнего защитника Пау Кубарси. Как информирует газета Marca, «сине-гранатовые» собираются предложить талантливому футболисту новый контракт с увеличением клаузулы.

«Барселона» хочет пролонгировать сотрудничество с Кубарси до 2031 года. Клуб собирается прописать в соглашении сумму отступных в размере одного миллиарда евро. Сам Пау хочет остаться в каталонском гранде, воспитанником которого он является.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кубарси поучаствовал в восьми поединках. Защитник получил две желтые карточки.