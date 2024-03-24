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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро

24 Марта 2024 • 11:48 Комментировать (3)

В каталонской «Барселоне» очень довольны уровнем игры 17-летнего защитника Пау Кубарси. Как информирует газета Marca, «сине-гранатовые» собираются предложить талантливому футболисту новый контракт с увеличением клаузулы.

«Барселона» хочет пролонгировать сотрудничество с Кубарси до 2031 года. Клуб собирается прописать в соглашении сумму отступных в размере одного миллиарда евро. Сам Пау хочет остаться в каталонском гранде, воспитанником которого он является.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кубарси поучаствовал в восьми поединках. Защитник получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пау Кубарси
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Комментарии (3) Все комментарии
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Promt Roman
24 Марта 2024 в 11:57
Один такой миллиардный в Брайтоне заиграть толком не может. Как бы этот таким же не оказался.
San13
24 Марта 2024 в 12:09
Его травмы замучали, так бы может и заиграл.
Барсафобия
24 Марта 2024 в 11:56
2 недель назад он был 1 млн, а сейчас 1 млрд
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