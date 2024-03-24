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«Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока

24 Марта 2024 • 11:23 Комментировать

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро продолжит карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. По информации Todofichajes, грядущим летом футболист перейдет в мадридский «Реал».

«Королевский» клуб выиграл борьбу за 18-летнего футболиста у лондонского «Челси» и «ПСЖ». Руководство «сливочных» заплатит за переход Йоро 45 миллионов евро плюс бонусы.

Перспективный защитник выступает в составе «Лилля» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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