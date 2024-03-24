Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, один из клубов был готов платить 35-летнему поляку 92 миллиона евро в год, однако игрок ответил отказом.

Роберт не хочет сейчас покидать «Барселону». Нападающему очень комфортно выступать за каталонскую команду.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 39 поединках «сине-гранатовых», записав на свой счет 20 забитых мячей и девять голевых передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до середины 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.