Ротен назвал причину, почему Мбаппе молчит о трансфере в «Реал»

Экс-полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен объяснил, почему звездный нападающий Килиан Мбаппе до сих пор не объявил о переходе в мадридский «Реал».

«Килиан готов подписать соглашение с «Реалом». Это уже ни для кого не секрет. Мбаппе объявит о переходе, когда «ПСЖ» завершит участие в Лиге чемпионов. Или же если «Реал» покинет турнир. Пока есть вероятность встречи этих команд, Мбаппе будет молчать», - передает слова Жерома Sport.es.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с каталонской «Барселоной», а «Реалу» будет противостоять «Манчестер Сити».