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Ротен назвал причину, почему Мбаппе молчит о трансфере в «Реал»

24 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

Экс-полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен объяснил, почему звездный нападающий Килиан Мбаппе до сих пор не объявил о переходе в мадридский «Реал».

«Килиан готов подписать соглашение с «Реалом». Это уже ни для кого не секрет. Мбаппе объявит о переходе, когда «ПСЖ» завершит участие в Лиге чемпионов. Или же если «Реал» покинет турнир. Пока есть вероятность встречи этих команд, Мбаппе будет молчать», - передает слова Жерома Sport.es.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с каталонской «Барселоной», а «Реалу» будет противостоять «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид ПСЖ Жером Ротен Килиан Мбаппе ещё теги
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