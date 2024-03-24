Лапорта: «Барселона» не хочет продавать никого из лучших игроков»

«Мы не собираемся продавать никого из ведущих футболистов. Если все пойдет по плану, то все ключевые игроки останутся в клубе. Но если кто-то пожелает уйти, то мы не станем удерживать», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.