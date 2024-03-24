Лапорта: «Барселона» не хочет продавать никого из лучших игроков»

Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», заявил о намерении сохранить всех лидеров команды.
«Мы не собираемся продавать никого из ведущих футболистов. Если все пойдет по плану, то все ключевые игроки останутся в клубе. Но если кто-то пожелает уйти, то мы не станем удерживать», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.
После 29 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 64 балла и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала» составляет восемь очков. В ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «ПСЖ».
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