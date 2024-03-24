Звезда «Властелина колец»: «Мбаппе не нужен «Реалу»

Известный актер Вигго Мортенсен, который сыграл в трилогии «Властелин колец», высказал мнение о вероятном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Мбаппе не нужен «Реалу». Трансфер будет оформлен из-за эго президента Флорентино Переса. У команды уже есть все, что нужно. С Беллингемом и Родриго в переходе Килиана нет смысла. Он был нужен два года назад, но не сейчас», - передает слова актера La Provence.
Ранее в прессе сообщалось, что переход 25-летнего нападающего в мадридский гранд состоится в летнее трансферное окно. Мбаппе присоединится к «королевскому» клубу на правах свободного агента.
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