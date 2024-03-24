Звезда «Властелина колец»: «Мбаппе не нужен «Реалу»

«Мбаппе не нужен «Реалу». Трансфер будет оформлен из-за эго президента Флорентино Переса. У команды уже есть все, что нужно. С Беллингемом и Родриго в переходе Килиана нет смысла. Он был нужен два года назад, но не сейчас», - передает слова актера La Provence.