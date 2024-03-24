Анчелотти оставил важное послание футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского «Реал» Карло Анчелотти оставил своим подопечным послание на тренировочной базе в преддверии товарищеских поединков сборных.

«Будьте осторожны. Помните, что это товарищеские игры», - говорится в послании итальянского специалиста. Об этом сообщила газета Marca.

Тренерский штаб «королевского» клуба не хочет, чтобы в решающей части сезона у команды возникли непредвиденные кадровые проблемы.

В чемпионате Испании мадридская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, а в Лиге чемпионов вышла в четвертьфинал. За путевку в следующий раунд подопечные Анчелотти поспорят с «Манчестер Сити».