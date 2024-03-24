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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оставил важное послание футболистам «Реала»

24 Марта 2024 • 08:44 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реал» Карло Анчелотти оставил своим подопечным послание на тренировочной базе в преддверии товарищеских поединков сборных.

«Будьте осторожны. Помните, что это товарищеские игры», - говорится в послании итальянского специалиста. Об этом сообщила газета Marca.

Тренерский штаб «королевского» клуба не хочет, чтобы в решающей части сезона у команды возникли непредвиденные кадровые проблемы.

В чемпионате Испании мадридская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, а в Лиге чемпионов вышла в четвертьфинал. За путевку в следующий раунд подопечные Анчелотти поспорят с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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