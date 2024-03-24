«Реал Сосьедад» надеется сохранить Мерино

Баскский «Реал Сосьедад» надеется сохранить в своем составе Микеля Мерино, несмотря на большой интерес к услугам игрока со стороны некоторых английских клубов, а также итальянского «Ювентуса». О намерении басков продлить контракт со своей звездой сообщает испанское издание AS.

В настоящий момент у Мерино остается еще один год действующего контракта. 27-летний полузащитник привлекается и для выступлений в испанской сборной. В прошлом он уже выступал в английском чемпионате за «Ньюкасл», а в своем нынешнем клубе он играет с 2018 года.

В сборную своей страны привлекается с 2020 года.