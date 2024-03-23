Бывший футболист «Зенита» может стать одноклубником Месси

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель может продолжить карьеру в США.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Экрем Конур, в услугах футболиста «Атлетико» заинтересован «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В общей сумме 35-летний бельгиец провёл за петербургский клуб 180 матчей, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач. После «Зенита» он успел поиграть в Китае и Германии.

В текущем сезоне Витсель провёл 42 матча и забил один гол. Его соглашение с «Атлетико» действует до лета 2024 года.