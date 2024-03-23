«Барселона» уведомила Nike о разрыве контракта

«Барселона» сообщила компании Nike о расторжении контракта. Об этом рассказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Мы сообщили Nike, что из-за нарушений, которые мы считаем вопиющими, мы расторгаем контракт. У них было 45 дней, чтобы выплатить нам компенсацию, но они этого не сделали. Мы сообщили, что контракт расторгнут, на что они отреагировали предупредительными мерами. Теперь мы ищем решения по этим мерам.

Они пытались улучшить контракт, но приложили недостаточные усилия, ведь мы знаем, что рынок платит больше», - слова Лапорты приводит Mundo Deportivo.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что техническим спонсором «Барселоны» может стать компания Puma.