Фигу – о Мбаппе: Ни одна команда не предложит больше, чем «Реал»

Бывший футболист «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу высказался о нападающем «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний форвард покинет французский клуб ближайшим летом. Главным претендентом на подписание Мбаппе называют мадридский «Реал».

- Если речь идёт о мировом престиже, то ни одна команда не предложит больше, чем «Реал», - передаёт слова Фигу El Chiringuiro.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча в чемпионате Франции, в которых он забил 24 гола и сделал пять результативных передач.