Лапорта: «Нам предлагали 200 млн евро за Ямаля»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что клуб легко мог бы улучшить своё финансовое положение за счёт исходящих трансферов.

«Нам предлагали 200 миллионов евро за такого игрока, как Ламин Ямаль, и мы отказались. Потому что мы доверяем парню в его спортивных прогнозах, и у нас нет необходимости его продавать. Мы находимся в процессе восстановления экономиrи, и я уже вижу свет в конце тоннеля.

У нас были предложения по Бальде, Фермину Лопесу, Гави, Педри, де Йонгу, Араухо… Но мы не хотим их продавать. На этих игроках мы могли бы получить 1 миллиард евро дохода» - слова Лапорты приводит испанское издание Sport.