Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» готов побороться с «Барселоной» и «Манчестер Сити» за полузащитника слухи

23 Марта 2024 • 19:01 Комментировать

«Атлетико» изучает возможности усиления своего состава. Согласно информации TodoFichajes, на радаре мадридского клуба находится атакующий полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна.

Отмечается, что выкупить этого футболиста у «подводников» можно за 80 миллионов евро – такая сумма прописана в действующем контракте 22-летнего Баэны.

Стоит сказать, что интерес к Баэне проявляют и более статусные клубы – «Барселона» и «Манчестер Сити». В сезоне 2023/2024 полузащитник поучаствовал в 37 официальных матчах, в которых забил пять голов и отдал тринадцать результативных передач на партнёров.

Назван игрок, который может заменить де Брёйне в «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Вильярреал Манчестер Сити Алекс Баэна трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
19:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уведомила Nike о разрыве контракта
19:20 · Испания. Ла Лига
Фигу – о Мбаппе: Ни одна команда не предложит больше, чем «Реал»
19:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Нам предлагали 200 млн евро за Ямаля»
19:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готов побороться с «Барселоной» и «Манчестер Сити» за полузащитника слухи
18:36 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о возвращении Захаряна
17:28 · Испания. Ла Лига
Легенды «Реала» с Зиданом уступили «Порту»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Лапорта рассказал о планах «Барселоны» на Фати
14:59 · Испания. Ла Лига
Родриго признался, что общается с психологом
14:13 · Англия. Премьер-лига
Клуб из топ-4 Ла Лиги арендует нападающего «Манчестер Сити» в январе 2025 года
13:55 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом де Йонга
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил побороться за звезду «Реала»
13:05 · Испания. Ла Лига
Два испанских клуба хотят купить экс-полузащитника «Реала»
12:51 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»
12:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны»
12:16 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике назвал футболистов «Барселоны», которые способны играть в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем