«Атлетико» изучает возможности усиления своего состава. Согласно информации TodoFichajes, на радаре мадридского клуба находится атакующий полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна.

Отмечается, что выкупить этого футболиста у «подводников» можно за 80 миллионов евро – такая сумма прописана в действующем контракте 22-летнего Баэны.

Стоит сказать, что интерес к Баэне проявляют и более статусные клубы – «Барселона» и «Манчестер Сити». В сезоне 2023/2024 полузащитник поучаствовал в 37 официальных матчах, в которых забил пять голов и отдал тринадцать результативных передач на партнёров.

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