В «Реал Сосьедаде» высказались о возвращении Захаряна

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на посту пресс-атташе, высказался о возвращении в расположение клуба полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен вернётся в Испанию в ближайшие часы», - цитирует Мундуате Sport24.

Как известно, сборная России отменила товарищеский матч против Парагвая, который должен был состояться в понедельник. Решение было принято из-за теракта в Красногорске. Таким образом, мартовский сбор национальной команды России завершился досрочно, и футболисты возвращаются в свои клубы.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выступает с прошлого лета после трансфера из «Динамо».