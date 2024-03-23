Легенды «Реала» с Зиданом уступили «Порту»

В субботу на переполненном «Сантьяго Бернабеу» проходил матч с участием команд легенд «Реала» и «Порту». За мадридскую команду выступили такие известные в прошлом футболисты, как Роберто Карлос, Зинедин Зидан, Рауль и другие. Тем не менее, победу отпраздновала команда звёзд «Порту». Зачастую в таких матчах команды забивают много голов, но на этот раз зрители увидели лишь одно взятие ворот – 0:1.

В настоящий момент в европейских чемпионатах пауза, связанная с проведением матч национальных сборных. Если говорить о первой команде «Реала», то «сливочные» уверенно лидируют в испанской Ла Лиге.