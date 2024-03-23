Два испанских клуба хотят купить экс-полузащитника «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за клуб «Сан-Паулу», может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в услугах 32-летнего колумбийского футболиста заинтересованы два представителя Ла Лиги. Речь идет о «Севилье» и «Бетисе». Не исключено, что клубы попытаются подписать Родригеса в летнее трансферное окно. Его рыночная стоимость оценивается всего в пять миллионов евро.

Ряды «Сан-Паулу» Хамес пополнил в конце июля прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025-го.