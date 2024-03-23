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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали

23 Марта 2024 • 12:52 Комментировать

Мадридский «Реал» не собирается отпускать на Олимпиаду в Париже нападающего Килиана Мбаппе. 25-летний форвард «ПСЖ» должен присоединиться к «королевскому» клубу грядущим летом на правах свободного агента.

Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон, стороны уже подписали контракт, но пока не объявили об этом общественности. При заключении сделки было сказано, что «сливочные» не отпустят игрока на турнир. Мбаппе, несмотря на свое желание поехать на Олимпийские игры, принял условие мадридской стороны.

Олимпиада состоится в период с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции.

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