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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны»

23 Марта 2024 • 12:30 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о планах «сине-гранатовых» на летнее трансферное окно.

«У нас будет одно или два подписания. Не видим необходимости делать инвестиции, которые могут помешать тому, что мы создаем. Нам нужна сбалансированная команда», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место. После 29 туров подопечные Хави Эрнандеса набрали 64 балла. В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцам будет противостоять французский «ПСЖ».

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