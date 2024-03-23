Сын Роналдиньо тренируется с «Барселоной»

Жоао Мендес, который является сыном бывшего полузащитника сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо, провел тренировку с первой командой «сине-гранатовых». Молодого футболиста привлек к занятию главный тренер Хави Эрнандес.

Ранее сообщалось, что Мендес подписал трудовое соглашение с каталонским грандом.

После 29 туров испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и находится на втором месте в таблице. Подопечные Эрнандеса отстают от лидирующего «Реала» на восемь пунктов. В Лиге чемпионов каталонцы вышли в четвертьфинал, где сыграют против французского «ПСЖ».