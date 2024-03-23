Бывший полузащитник «Реала» хочет вернуться в Ла Лигу

Бывший полузащитник «Монако» и мадридского «Реала» Хамес Родригес не исключает, что в будущем может вернуться в испанский чемпионат.

«Почему бы в будущем не вернуться в Ла Лигу? Это тот чемпионат, в котором я уже играл и хотел бы еще выступать», - высказался 32-летний колумбийский футболист в интервью журналисту Teledeporte.

В настоящий момент хавбек выступает в чемпионате Бразилии за «Сан-Паулу». Он присоединился к клубу летом 2023 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Хамеса в пять миллионов евро.