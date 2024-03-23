В «Барселоне» озвучили позицию по Канселу и Фелишу

В каталонской «Барселоне» заинтересованы в продлении сотрудничества с нападающим Жоау Фелишем и латералем Жоау Канселу. Об этом рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Думаю, они продолжат выступать за «Барселону». Надеемся, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» не будут против. Вопросом сохранения игроков занимается агент Мендеш. Он прекрасно знает, что мы заинтересованы в этих футболистах», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Канселу сыграл 32 матча, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста. Фелиш поучаствовал в 34 поединках, отметившись девятью голами и пять результативными передачами.