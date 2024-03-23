Саутгейт рассказал о моральном состоянии Беллингема

Рулевой национальной сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о моральном состоянии полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Последние недели были непростыми для Джуда. Он немного огорчен из-за травм и красной карточки. В сборной рады, что у нас есть такой футболист. Однако успех команды будет зависеть от каждого игрока», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Беллингем был удален в матче с «Валенсией» (2:2) за споры с арбитром.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 22 встречи, забил 16 голов и сделал три результативных паса.